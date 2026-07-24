В Украине 25-26 июля ожидается до +29 градусов и дожди в некоторых областях
Киев • УНН
В субботу, 25 июля, в Украине днем +24+27 градусов, дожди ночью на севере и западе. В воскресенье температура повысится до +25+29, дожди с грозами на востоке и в Крыму.
В субботу, 25 июля, в Украине в течение дня ожидается +24+27 градусов, в западных областях +20+24 градуса. Дожди будут ночью местами на севере и западе, кое-где на Полтавщине, Сумщине, Донеччине, в Крыму и Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталию Диденко.
Детали
26-го июля повысится до +25+29 градусов, на Закарпатье до +30, а вот в восточных областях в воскресенье будет свежее, +20+23 градуса. Дожди ожидаются в восточных областях, в Крыму, на Запорожье и на Днепропетровщине. В этих регионах возможны сильные ливни, грозы, шквалы
В Киеве 25-26 июля преимущественно без осадков, лишь ближайшей ночью есть вероятность кратковременного дождя. В субботу максимальная температура воздуха в столице около +25 градусов, в воскресенье до +28 градусов.
На остальной территории Украины в воскресенье будет солнечно и сухо
Напомним
В Украине 24 июля ожидаются местами кратковременные дожди и грозы, станет несколько прохладнее - температура до 26°С.