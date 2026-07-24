В Украине 25-26 июля ожидается до +29 градусов и дожди в некоторых областях

В субботу, 25 июля, в Украине в течение дня ожидается +24+27 градусов, в западных областях +20+24 градуса. Дожди будут ночью местами на севере и западе, кое-где на Полтавщине, Сумщине, Донеччине, в Крыму и Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталию Диденко.

26-го июля повысится до +25+29 градусов, на Закарпатье до +30, а вот в восточных областях в воскресенье будет свежее, +20+23 градуса. Дожди ожидаются в восточных областях, в Крыму, на Запорожье и на Днепропетровщине. В этих регионах возможны сильные ливни, грозы, шквалы