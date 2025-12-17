$42.180.06
Европейские законодатели проголосовали за схему улучшения доступа к абортам: что она предусматривает

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Европейский парламент проголосовал за схему, которая позволит женщинам из стран, ограничивающих аборты, бесплатно прерывать беременность в другом государстве-члене ЕС. Европейская комиссия должна в марте принять решение по этому предложению.

Европейские законодатели проголосовали за схему улучшения доступа к абортам: что она предусматривает

В среду Европейский парламент проголосовал за схему, которая позволит женщинам из стран, ограничивающих аборты, бесплатно прерывать беременность в другом государстве-члене ЕС, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Гражданская инициатива "Мой голос, мой выбор" предлагает выделить средства из бюджета ЕС для покрытия расходов на аборты для граждан стран с почти полным запретом, таких как Мальта и Польша, или мест, где доступ к абортам затруднен, например, Италии и Хорватии.

Хотя в Европе наблюдается тенденция к большей доступности абортов (Великобритания декриминализировала их, а Франция сделала их конституционным правом), резко возросла поддержка крайне правых партий, многие из которых выступают против абортов, отмечает издание.

После голосования в парламенте (358 голосов "за" и 202 "против") Европейская комиссия должна в марте принять решение о принятии предложения, хотя другие гражданские инициативы не были полностью успешными.

Сторонники инициативы, включая активистов, выступающих за право на аборт, и некоторых членов Европарламента (депутатов) от левых до правоцентристских, утверждают, что она должна сократить количество небезопасных практик и помочь женщинам, не имеющим средств на проведение процедуры за границей.

Критики, в том числе крайне правые и некоторые правоцентристские депутаты Европарламента, заявляют, что это предложение противоречит национальному законодательству и традиционным христианским ценностям.

В рамках механизма Европейской гражданской инициативы (ЕГИ), запущенного в 2012 году, парламентское голосование носит лишь рекомендательный характер, но может повлиять на решение Комиссии.

В Испании объявили о намерениях закрепить право на аборт в Конституции страны07.10.25, 12:47 • 2672 просмотра

Добавим

"Сегодня мы показываем миру, но прежде всего нашим гражданам, что ЕС поддерживает женщин. ЕС выступает за гендерное равенство, и ЕС не боится обеспечивать соблюдение всех прав человека, в том числе и прав человека женщин", — заявила журналистам в Страсбурге шведский депутат Европарламента Абир Аль-Сахлани из центристской группы "Обновленная Европа".

В Польше, где аборты были запрещены почти во всех случаях в 2021 году, активисты, выступающие за право на аборт, приветствовали это голосование.

"Эта резолюция означает, что (польским женщинам) не нужно рисковать своей жизнью в польской системе здравоохранения", - сказал Матеуш Бежунский, юрист польской организации "Федера" (Фонд за женщин и планирование семьи).

Ежи Квасневский из польской антиабортной группы "Ордо Юрис" заявил, что рассматривает голосование как "противоречащее европейским ценностям" и ожидает, что предложение будет отклонено Комиссией.

В Польше тысячи людей призывают ослабить закон об абортах24.07.24, 18:31 • 20289 просмотров

Антонина Туманова

