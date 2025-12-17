Европейские законодатели проголосовали за схему улучшения доступа к абортам: что она предусматривает

В среду Европейский парламент проголосовал за схему, которая позволит женщинам из стран, ограничивающих аборты, бесплатно прерывать беременность в другом государстве-члене ЕС, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Гражданская инициатива "Мой голос, мой выбор" предлагает выделить средства из бюджета ЕС для покрытия расходов на аборты для граждан стран с почти полным запретом, таких как Мальта и Польша, или мест, где доступ к абортам затруднен, например, Италии и Хорватии.

Хотя в Европе наблюдается тенденция к большей доступности абортов (Великобритания декриминализировала их, а Франция сделала их конституционным правом), резко возросла поддержка крайне правых партий, многие из которых выступают против абортов, отмечает издание.

После голосования в парламенте (358 голосов "за" и 202 "против") Европейская комиссия должна в марте принять решение о принятии предложения, хотя другие гражданские инициативы не были полностью успешными.

Сторонники инициативы, включая активистов, выступающих за право на аборт, и некоторых членов Европарламента (депутатов) от левых до правоцентристских, утверждают, что она должна сократить количество небезопасных практик и помочь женщинам, не имеющим средств на проведение процедуры за границей.

Критики, в том числе крайне правые и некоторые правоцентристские депутаты Европарламента, заявляют, что это предложение противоречит национальному законодательству и традиционным христианским ценностям.

В рамках механизма Европейской гражданской инициативы (ЕГИ), запущенного в 2012 году, парламентское голосование носит лишь рекомендательный характер, но может повлиять на решение Комиссии.

Добавим

"Сегодня мы показываем миру, но прежде всего нашим гражданам, что ЕС поддерживает женщин. ЕС выступает за гендерное равенство, и ЕС не боится обеспечивать соблюдение всех прав человека, в том числе и прав человека женщин", — заявила журналистам в Страсбурге шведский депутат Европарламента Абир Аль-Сахлани из центристской группы "Обновленная Европа".

В Польше, где аборты были запрещены почти во всех случаях в 2021 году, активисты, выступающие за право на аборт, приветствовали это голосование.

"Эта резолюция означает, что (польским женщинам) не нужно рисковать своей жизнью в польской системе здравоохранения", - сказал Матеуш Бежунский, юрист польской организации "Федера" (Фонд за женщин и планирование семьи).

Ежи Квасневский из польской антиабортной группы "Ордо Юрис" заявил, что рассматривает голосование как "противоречащее европейским ценностям" и ожидает, что предложение будет отклонено Комиссией.

