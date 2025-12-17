Європейські законодавці проголосували за схему покращення доступу до абортів: що вона передбачає

У середу Європейський парламент проголосував за схему, яка дозволить жінкам із країн, що обмежують аборти, безкоштовно переривати вагітність в іншій державі-члені ЄС, передає УНН із посіланням на Reuters.

Громадянська ініціатива "Мій голос, мій вибір" пропонує виділити кошти з бюджету ЄС для покриття видатків на аборти для громадян країн із майже повною забороною, таких як Мальта та Польща, або місць, де доступ до абортів утруднений, наприклад, Італії та Хорватії.

Хоча в Європі спостерігається тенденція до більшої доступності абортів (Велика Британія декриміналізувала їх, а Франція зробила їх конституційним правом), різко зросла підтримка вкрай правих партій, багато з яких виступають проти абортів, зауважує видання.

Після голосування в парламенті (358 голосів "за" та 202 "проти") Європейська комісія має у березні ухвалити рішення про ухвалення пропозиції, хоча інші громадянські ініціативи не були повністю успішними.

Прихильники ініціативи, включаючи активістів, які виступають за право на аборт, та деяких членів Європарламенту (депутатів) від лівих до правоцентристських, стверджують, що вона має скоротити кількість небезпечних практик та допомогти жінкам, які не мають коштів на проведення процедури за кордоном.

Критики, зокрема вкрай праві та деякі правоцентристські депутати Європарламенту, заявляють, що ця пропозиція суперечить національному законодавству та традиційним християнським цінностям.

У рамках механізму Європейської громадянської ініціативи (ЄКД), запущеного у 2012 році, парламентське голосування має лише рекомендаційний характер, але може вплинути на рішення Комісії.

"Сьогодні ми показуємо світові, але насамперед нашим громадянам, що ЄС підтримує жінок. ЄС виступає за ґендерну рівність, і ЄС не боїться забезпечувати дотримання всіх прав людини, у тому числі й прав людини жінок", — заявила журналістам у Страсбурзі шведський депутат Європарламенту Абір Аль-Сахлані із центристської групи "Оновлена ​​Європа".

У Польщі, де аборти було заборонено майже у всіх випадках у 2021 році, активісти, які виступають за право на аборт, вітали це голосування.

"Ця резолюція означає, що (польським жінкам) не потрібно ризикувати своїм життям у польській системі охорони здоров'я", - сказав Матеуш Бежунський, юрист польської організації "Федера" (Фонд за жінок та планування сім'ї).

Єжи Кваснєвський з польської антиабортної групи "Ордо Юріс" заявив, що розглядає голосування як "суперечливе європейським цінностям" і очікує, що пропозиція буде відхилена Комісією.

