Європейські законодавці проголосували за схему покращення доступу до абортів: що вона передбачає

Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 16790 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 14183 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 14726 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 16688 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 19100 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17378 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27307 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46183 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 38514 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 15608 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 25727 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto09:06 • 10737 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА10:06 • 7100 перегляди
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 11:01 • 4420 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 16790 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 25949 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 40891 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 55414 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 56700 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Барт Де Вевер
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Італія
Польща
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 3628 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 15773 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 54004 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 71240 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 70661 перегляди
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
Дія (сервіс)

Європейські законодавці проголосували за схему покращення доступу до абортів: що вона передбачає

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Європейський парламент проголосував за схему, яка дозволить жінкам з країн, що обмежують аборти, безкоштовно переривати вагітність в іншій державі-члені ЄС. Європейська комісія має у березні ухвалити рішення щодо цієї пропозиції.

Європейські законодавці проголосували за схему покращення доступу до абортів: що вона передбачає

У середу Європейський парламент проголосував за схему, яка дозволить жінкам із країн, що обмежують аборти, безкоштовно переривати вагітність в іншій державі-члені ЄС, передає УНН із посіланням на Reuters.

Деталі

Громадянська ініціатива "Мій голос, мій вибір" пропонує виділити кошти з бюджету ЄС для покриття видатків на аборти для громадян країн із майже повною забороною, таких як Мальта та Польща, або місць, де доступ до абортів утруднений, наприклад, Італії та Хорватії.

Хоча в Європі спостерігається тенденція до більшої доступності абортів (Велика Британія декриміналізувала їх, а Франція зробила їх конституційним правом), різко зросла підтримка вкрай правих партій, багато з яких виступають проти абортів, зауважує видання.

Після голосування в парламенті (358 голосів "за" та 202 "проти") Європейська комісія має у березні ухвалити рішення про ухвалення пропозиції, хоча інші громадянські ініціативи не були повністю успішними.

Прихильники ініціативи, включаючи активістів, які виступають за право на аборт, та деяких членів Європарламенту (депутатів) від лівих до правоцентристських, стверджують, що вона має скоротити кількість небезпечних практик та допомогти жінкам, які не мають коштів на проведення процедури за кордоном.

Критики, зокрема вкрай праві та деякі правоцентристські депутати Європарламенту, заявляють, що ця пропозиція суперечить національному законодавству та традиційним християнським цінностям.

У рамках механізму Європейської громадянської ініціативи (ЄКД), запущеного у 2012 році, парламентське голосування має лише рекомендаційний характер, але може вплинути на рішення Комісії.

В Іспанії оголосили про наміри закріпити право на аборт у Конституції країни07.10.25, 12:47 • 2672 перегляди

Додамо

"Сьогодні ми показуємо світові, але насамперед нашим громадянам, що ЄС підтримує жінок. ЄС виступає за ґендерну рівність, і ЄС не боїться забезпечувати дотримання всіх прав людини, у тому числі й прав людини жінок", — заявила журналістам у Страсбурзі шведський депутат Європарламенту Абір Аль-Сахлані із центристської групи "Оновлена ​​Європа".

У Польщі, де аборти було заборонено майже у всіх випадках у 2021 році, активісти, які виступають за право на аборт, вітали це голосування.

"Ця резолюція означає, що (польським жінкам) не потрібно ризикувати своїм життям у польській системі охорони здоров'я", - сказав Матеуш Бежунський, юрист польської організації "Федера" (Фонд за жінок та планування сім'ї).

Єжи Кваснєвський з польської антиабортної групи "Ордо Юріс" заявив, що розглядає голосування як "суперечливе європейським цінностям" і очікує, що пропозиція буде відхилена Комісією.

У Польщі тисячі людей закликають послабити закон про аборти24.07.24, 18:31 • 20289 переглядiв

Антоніна Туманова

Державний бюджет
Європейський парламент
Європейська комісія
Мальта
Франція
Велика Британія
Хорватія
Італія
Польща