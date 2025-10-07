В Іспанії оголосили про наміри закріпити право на аборт у Конституції країни
Міська рада Мадрида, контрольована консерваторами, нещодавно схвалила міру, яка зобов'язує медичні центри надавати жінкам, які бажають зробити аборт, інформацію про так звану «постабортну травму». У відповідь, уряд соціаліста Педро Санчеса оголосив про наміри включити право на аборт до конституції
Наслідуючи приклад Франції, яка у 2024 році стала першою країною у світі, яка визнала право на аборт конституційно, уряд Іспанії також хоче закріпити цю норму, вказуючи про важливість забезпечення свободи та автономії жінок, передає УНН із посиланням на El Pais.
Деталі
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про намір закріпити право на аборт у Конституції цієї країни. Відповідний крок слід розглядати, як відповідь на нещодавню "атаку" з боку консерваторів:
- народної партії (НП;
- правої партії «Vox».
Обидві політичні сили мають відношення до нового зобов'язання медичних центрів в регіоні Мадриду, столиці Іспанії, попереджати жінок про "постабортний синдром" перед процедурою.
Довідка
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), "постабортного синдрому" взагалі-то немає. Разом з тим, низка досліджень показали, що після аборту жінки можуть відчувати змішані чи негативні емоції.
Коментар прем'єра Іспанії
Щодо рішення уряду Санчеса, оголошено, що "не буде жодних відступів у соціальних правах". Про це зокрема підкреслив сам Педро Санчес та наголосив на прагненні "закріпити досягнуті в останні роки успіхи в галузі індивідуальних свобод".
Нагадаємо
