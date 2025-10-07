$41.340.11
В Испании объявили о намерениях закрепить право на аборт в Конституции страны

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Городской совет Мадрида, контролируемый консерваторами, недавно одобрил меру, обязывающую медицинские центры предоставлять женщинам, желающим сделать аборт, информацию о так называемой «постабортной травме». В ответ правительство социалиста Педро Санчеса объявило о намерениях включить право на аборт в конституцию

В Испании объявили о намерениях закрепить право на аборт в Конституции страны

Следуя примеру Франции, которая в 2024 году стала первой страной в мире, признавшей право на аборт конституционным, правительство Испании также хочет закрепить эту норму, указывая на важность обеспечения свободы и автономии женщин, передает УНН со ссылкой на El Pais.

Детали

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о намерении закрепить право на аборт в Конституции этой страны. Соответствующий шаг следует рассматривать как ответ на недавнюю "атаку" со стороны консерваторов:

  • Народной партии (НП;
    • правой партии «Vox».

      Обе политические силы имеют отношение к новому обязательству медицинских центров в регионе Мадрида, столицы Испании, предупреждать женщин о "постабортном синдроме" перед процедурой.

      Справка

      По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "постабортного синдрома" вообще-то нет. Вместе с тем, ряд исследований показали, что после аборта женщины могут испытывать смешанные или негативные эмоции.

      Комментарий премьера Испании

      Относительно решения правительства Санчеса, объявлено, что "не будет никаких отступлений в социальных правах". Об этом в частности подчеркнул сам Педро Санчес и отметил стремление "закрепить достигнутые в последние годы успехи в области индивидуальных свобод".

      Напомним

      Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет разместил на своей странице в Х видео, на котором представители церкви "Крестовый поход за христианское господство в эпоху Трампа" высказываются против права женщин голосовать.

