В Испании объявили о намерениях закрепить право на аборт в Конституции страны
Киев • УНН
Городской совет Мадрида, контролируемый консерваторами, недавно одобрил меру, обязывающую медицинские центры предоставлять женщинам, желающим сделать аборт, информацию о так называемой «постабортной травме». В ответ правительство социалиста Педро Санчеса объявило о намерениях включить право на аборт в конституцию
Следуя примеру Франции, которая в 2024 году стала первой страной в мире, признавшей право на аборт конституционным, правительство Испании также хочет закрепить эту норму, указывая на важность обеспечения свободы и автономии женщин, передает УНН со ссылкой на El Pais.
Детали
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о намерении закрепить право на аборт в Конституции этой страны. Соответствующий шаг следует рассматривать как ответ на недавнюю "атаку" со стороны консерваторов:
- Народной партии (НП;
- правой партии «Vox».
Обе политические силы имеют отношение к новому обязательству медицинских центров в регионе Мадрида, столицы Испании, предупреждать женщин о "постабортном синдроме" перед процедурой.
Справка
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "постабортного синдрома" вообще-то нет. Вместе с тем, ряд исследований показали, что после аборта женщины могут испытывать смешанные или негативные эмоции.
Комментарий премьера Испании
Относительно решения правительства Санчеса, объявлено, что "не будет никаких отступлений в социальных правах". Об этом в частности подчеркнул сам Педро Санчес и отметил стремление "закрепить достигнутые в последние годы успехи в области индивидуальных свобод".
Напомним
