Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем

Накануне начала действия новых контрактов, которые заключал "Государственный оператор тыла", на обеспечение Вооруженных сил Украины продуктами питания началась грязная медиакампания против одного из поставщиков, предпринимателя из Запорожья Владислава Володского.

Кто стоит за этой кампанией и пытается сорвать процесс питания украинских воинов Володский рассказал в комментарии УНН.

"Дело в том, что с июля начинают действовать новые контракты на поставку питания для ВСУ. Наша компания принимает участие в тендерах, которые проводит ГОТ.

ГОТ перешел на новую систему проведения тендеров и, безусловно, это не устраивает тех, кто не готов воспринять изменения и новую философию поставок питания для ВСУ.

Я прекрасно понимаю, что тонны грязи, которые были вышиты на меня и мою семью, являются ничем иным как попыткой повлиять на меня с целью заставить нашу компанию отказаться от участия в тендерах.

Методы и средства не изменились: сначала идут "настойчивые" предложения сойти с дистанции, а после отказа начинается грязная медиакампания", - отметил Володский.

Предприниматель добавил, что прекрасно знает, кто является основателем этой медиакампании и чего эти люди хотят достичь.

"Мной умышленно было записано видео, благодаря утечке которого удалось вычислить заказчика и всех причастных к этой грязной кампании. Но это срежиссированное видео содержит сюрприз о котором те, кто его распространяют, даже не догадаются, и о котором я расскажу в ближайшие дни.

И хочу обратиться к своим оппонентам: я не пойду на картельный заговор, я поставлял, поставляю и буду поставлять продукты для украинской армии", - добавил Владислав Володский.