Кабинет министров на своем заседании 28 июня продлил действие соглашения между правительством Украины и Всемирной продовольственной программой (ВПП) об открытии Офиса ВПП в Украине. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.

Одобрен проект Соглашения между Правительством Украины и Всемирной продовольственной программой (ВПП) о продлении действия соглашения между Правительством Украины и Всемирной продовольственной программой (ВПП) об открытии Офиса ВПП в Украине - написал Мельничук в Telegram.

По его словам, предусмотрено возобновление представительства ВПП в Украине с целью обеспечения оперативного реагирования на случаи чрезвычайных ситуаций, в том числе в распределении помощи для пострадавших регионов. Также представительство ВПП в Украине будет способствовать развитию сотрудничества в контексте участия украинских компаний в закупке сельскохозяйственных и продовольственных товаров для нужд международных гуманитарных проектов ВПП.

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