Уряд продовжив угоду з Всесвітньою продовольчою програмою
Київ • УНН
Український уряд продовжив угоду зі Світовою продовольчою програмою про відкриття Офісу ВПП в Україні, щоб сприяти розподілу надзвичайної допомоги та співпраці в рамках гуманітарних проектів.
Кабінет міністрів на своєму засіданні 28 червня продовжив дію угоди між урядом України та Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) про відкриття Офісу ВПП в Україні. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, передає УНН.
Схвалено проект Угоди між Урядом України та Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) про продовження дії угоди між Урядом України та Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) про відкриття Офісу ВПП в Україні
За його словами, передбачено поновлення представництва ВПП в Україні з метою забезпечення оперативного реагування на випадки надзвичайних ситуацій, у тому числі у розподілі допомоги для постраждалих регіонів. Також представництво ВПП в Україні сприятиме розвитку співробітництва в контексті участі українських компаній в закупівлі сільськогосподарських і продовольчих товарів для потреб міжнародних гуманітарних проектів ВПП.
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