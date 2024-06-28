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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Гроші від США, ЄС і МВФ: Шмигаль розповів про ключові домовленості із партнерами

Київ • УНН

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Україна отримає $50 млрд від заморожених російських активів, $7,9 млрд від США, €1,9 млрд від ЄС та потенційно $2,2 млрд від МВФ, що зміцнить її економічну та фінансову стабільність.

Гроші від США, ЄС і МВФ: Шмигаль розповів про ключові домовленості із партнерами

Цього місяця Україна має важливі здобутки для економічної та фінансової стійкості. Зокрема, Київ цього року отримає додаткові 50 млрд доларів завдяки використанню прибутків від заморожених активів рф. Також підписана із США угода дозволить отримати майже 7,9 млрд доларів фінансової підтримки в 2024 році.  Крім того, за результати засідання Ради директорів МВФ Україна може отримати 2,2 млрд доларів. Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 червня, передає УНН.

Україна вже цього року отримає додаткові 50 млрд доларів від наших союзників  завдяки використанню прибутків від заморожених на Заході російських суверенних активів. Відповідне рішення ухвалено на саміті країн "Великої сімки". Для нас це переможний, але все ще проміжний крок

- заявив Денис Шмигаль.

Він також додав, що Україна працюватиме над тим, щоб конфіскувати всі заморожені російські активи. 

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Крім рішення про додаткові 50 млрд, Україна, за словами Шмигаля, досягла ще три ключові домовленості у фінансовій площині. 

Зокрема, Україна та США підписали угоду, яка дозволить отримати майже 7,9 млрд доларів фінансової підтримки цього року. Крім того, Україна підписала Угоду з ЄС щодо залучення фінансування в межах Ukraine Facility на наступні 4 роки. Вчора надійшло 1,9 млрд євро за цією програмою. 

Вже сьогодні відбудеться засідання Ради директорів МВФ. Очікуємо, що за результатами цього засідання Україна отримає 2,2 млрд доларів. Вперше в історії наша країна пройшла вже чотири перегляди в межах однієї програми з МВФ

- зазначив прем’єр.

За словами Дениса Шмигаля, завдяки всім цим угодам з ЄС, МВФ, США, Світовим банком, з країнами G7 та іншими нашими союзниками Уряд України чітко розуміє, яким чином профінансує дефіцит бюджету не лише цього року, але також і наступного. 

"Ми розуміємо, як будемо фінансувати соціальні програми та інші критичні видатки. Складно переоцінити важливість цих рішень та домовленостей для стійкості нашої фінансової системи та подальшого відновлення економіки", - запевнив Шмигаль. 

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Тетяна Краєвська

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