Сьогодні очікується засідання правління МВФ по Україні і рішення про 2,2 млрд дол. траншу
Київ • УНН
Україна очікує отримати транш від МВФ у $2,2 млрд після успішного 4-го перегляду програми EFF на засіданні Ради директорів МВФ 28 червня.
Сьогодні, 28 червня, очікується засідання правління МВФ по Україні, де заплановано 4-ий перегляд програми EFF, а після цього - $2,2 млрд траншу, повідомили міністр фінансів Сергій Марченко та народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк, пише УНН.
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Марченко заявляв два тижні тому в ефірі телемарафону, що "ми очікуємо успішного засідання "борду" 28 червня". "Після цього ми отримаємо транш", - сказав міністр.
"Сьогодні очікуємо засідання правління МВФ. Тобто успішний 4-ий перегляд і $2,2 млрд траншу в найближчі дні. А також оновлену програму МВФ - з великою кількістю нових зобов'язань", - вказав також нардеп Железняк у Telegram.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що Україна отримає 2,2 мільярда доларів від МВФ в межах програми EFF на суму 15,6 мільярда доларів до кінця цього місяця, і повідомив, що обговорив з представницею Фонду перебіг реформ та реалізацію структурних маяків.