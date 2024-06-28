Сегодня, 28 июня, ожидается заседание правления МВФ по Украине, где запланирован 4-ый пересмотр программы EFF, а после этого - $2,2 млрд транша, сообщили министр финансов Сергей Марченко и народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

Марченко заявлял две недели назад в эфире телемарафона, что "мы ожидаем успешного заседания "борда" 28 июня". "После этого мы получим транш", - сказал министр.

"Сегодня ожидаем заседание правления МВФ. То есть успешный 4-ый пересмотр и $2,2 млрд транша в ближайшие дни. А также обновленную программу МВФ - с большим количеством новых обязательств", - указал также нардеп Железняк в Telegram.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что Украина получит 2,2 миллиарда долларов от МВФ в рамках программы EFF на сумму 15,6 миллиарда долларов до конца этого месяца, и сообщил, что обсудил с представительницей Фонда ход реформ и реализацию структурных маяков.