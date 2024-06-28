В этом месяце Украина имеет важные достижения для экономической и финансовой устойчивости. В частности, Киев в этом году получит дополнительные 50 млрд долларов благодаря использованию доходов от замороженных активов рф. Также подписанное с США соглашение позволит получить почти 7,9 млрд долларов финансовой поддержки в 2024 году. Кроме того, по результатам заседания Совета директоров МВФ Украина может получить 2,2 млрд долларов. Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 28 июня, передает УНН.

Украина уже в этом году получит дополнительные 50 млрд долларов от наших союзников благодаря использованию доходов от замороженных на Западе российских суверенных активов. Соответствующее решение принято на саммите стран "Большой семерки". Для нас это победный, но все еще промежуточный шаг - заявил Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что Украина будет работать над тем, чтобы конфисковать все замороженные российские активы.

Официально: G7 решили направить Украине около 50 млрд долларов. В Киеве отреагировали

Кроме решения о дополнительных 50 млрд, Украина, по словам Шмыгаля, достигла еще три ключевые договоренности в финансовой плоскости.

В частности, Украина и США подписали соглашение, которое позволит получить почти 7,9 млрд долларов финансовой поддержки в этом году. Кроме того, Украина подписала Соглашение с ЕС по привлечению финансирования в рамках Ukraine Facility на следующие 4 года. Вчера поступило 1,9 млрд евро по этой программе.

Уже сегодня состоится заседание Совета директоров МВФ. Ожидаем, что по результатам этого заседания Украина получит 2,2 млрд долларов. Впервые в истории наша страна прошла уже четыре пересмотра в рамках одной программы с МВФ - отметил премьер.

По словам Дениса Шмыгаля, благодаря всем этим соглашениям с ЕС, МВФ, США, Всемирным банком, со странами G7 и другими нашими союзниками Правительство Украины четко понимает, каким образом профинансирует дефицит бюджета не только в этом году, но также и в следующем.

"Мы понимаем, как будем финансировать социальные программы и другие критические расходы. Сложно переоценить важность этих решений и договоренностей для устойчивости нашей финансовой системы и дальнейшего восстановления экономики", - заверил Шмыгаль.

Сегодня ожидается заседание правления МВФ по Украине и решение о 2,2 млрд долл. транша