В россии заявили о повышенном риске войны с НАТО из-за полетов американских БПЛА над Черным морем
Киев • УНН
россия обвиняет США и НАТО в растущем вмешательстве в войну в Украине из-за увеличения активности беспилотников над Черным морем, что повышает риски прямой конфронтации.
В россии заявили, что растущая активность американских беспилотников указывает на все большую вовлеченность США и стран НАТО в войну на стороне Киева. Об этом говорится в заявлении минобороны рф, передает УНН.
Детали
В частности, в минобороны рф обеспокоены увеличением активности стратегических беспилотников США над Черным морем. В Москве говорят, что эти дроны якобы используют для разведки и наведения высокоточного оружия, переданного ВСУ.
Согласно заявлению минобороны рф, нарастающая активность беспилотников якобы указывает на все большую вовлеченность США и стран НАТО в войну на стороне Украины.
Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с российской федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО
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Также отмечается, что министр обороны рф андрей белоусов поручил генштабу вооруженных сил рф разработать предложения по оперативному реагированию на "провокации" США, связанные с пролетами беспилотников над акваторией черного моря.
Напомним
В Центре нацсопротивления заявили, что российские оккупанты целенаправленно размещают военные объекты вблизи гражданских районов в оккупированном Крыму и на других территориях Украины, чтобы использовать гражданское население в качестве живого щита.