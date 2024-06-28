В россии заявили о повышенном риске войны с НАТО из-за полетов американских БПЛА над Черным морем

В россии заявили, что растущая активность американских беспилотников указывает на все большую вовлеченность США и стран НАТО в войну на стороне Киева. Об этом говорится в заявлении минобороны рф, передает УНН.

Детали

В частности, в минобороны рф обеспокоены увеличением активности стратегических беспилотников США над Черным морем. В Москве говорят, что эти дроны якобы используют для разведки и наведения высокоточного оружия, переданного ВСУ.

Согласно заявлению минобороны рф, нарастающая активность беспилотников якобы указывает на все большую вовлеченность США и стран НАТО в войну на стороне Украины.

Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с российской федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО - говорится в заявлении российского министерства.

В Крыму Силы обороны за почти два месяца поразили около 15 систем ПВО

Также отмечается, что министр обороны рф андрей белоусов поручил генштабу вооруженных сил рф разработать предложения по оперативному реагированию на "провокации" США, связанные с пролетами беспилотников над акваторией черного моря.

Напомним

В Центре нацсопротивления заявили, что российские оккупанты целенаправленно размещают военные объекты вблизи гражданских районов в оккупированном Крыму и на других территориях Украины, чтобы использовать гражданское население в качестве живого щита.