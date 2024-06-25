Ворог у Криму посилює тактику прикриття своїх угруповань цивільними: Спротив розкрив деталі
Київ • УНН
російські окупанти цілеспрямовано розміщують військові об'єкти поблизу цивільних районів в окупованому Криму та на інших територіях України, щоб використовувати цивільне населення в якості живого щита.
Окупанти цілеспрямовано йдуть на розміщення військових об’єктів біля цивільних районів щоб стримати українські удари, передає УНН із посиланням на Центрі національного спротиву.
Через часті і дуже результативні дії Сил оборони України у тимчасово окупованому Криму ворог йде на цинічні злочини. Зрештою для російських окупантів це звична практика. Йдеться про цілеспрямоване розміщення військових об’єктів біля цивільних районів щоб стримати українські удари
У Центрі наголошують, що російська сторона систематично порушує правила міжнародного гуманітарного права, які свідчать, що "військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них". Але прикриття мирним населенням – це про росію.
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"російські війська розміщують військову техніку в цивільних районах анексованого Криму з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Така практика поширюється на усі тимчасово окуповані території України. Зокрема розташування своїх військових у школах, лікарнях та інших громадських закладах", - зазначено у повідомленні.