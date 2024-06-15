Окупанти готуються до вивозу музейних цінностей з ТОТ Криму – ЦНС
Київ • УНН
Окупанти в Криму готуються до вивезення музейних цінностей з півострова, ймовірно, під виглядом "евакуації" найцінніші експонати вивезуть до Росії.
Так званий "департамент адміністрації" в тимчасово окупованому Криму, що відповідає за історичні артефакти та об'єкти культури на півострові, видав наказ готувати музейні цінності до вивезення. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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В тимчасово окупованому Криму так званий "департамент адміністрації", що відповідає за історичні артефакти та об'єкти культури на півострові, видав наказ готувати музейні цінності до вивезення.
У листі "мінкульту" в окупованому Криму на адресу керівників музейних установ захопленого українського півострова це пояснюється метою "евакуації" наявних цінностей, але причини в документі не вказуються.
У Центрі звертають увагу, що, найімовірніше, найбільш вартісні екземпляри збираються перевезти з окупованого Криму у Росію.
Причини та місця ймовірного вивезення цінностей у документі не вказують, але існує високий ризик, що найбільш вартісні екземпляри перевезуть з Криму на міжнародно визнану територію рф
Зазначається, що у відповідному листі, який ЦНС отримав у розпорядження, напряму йдеться про необхідність уточнити перелік "місць евакуації цінностей" - на випадок катастроф або воєнних дій.
На окупованій Херсонщині росіяни планують запустити класи для підготовки "поліцаїв" - Центр нацспротиву14.06.24, 21:41 • 18626 переглядiв