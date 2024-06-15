Оккупанты в Крыму готовятся к вывозу музейных ценностей с полуострова, вероятно, под видом "эвакуации" ценные экспонаты вывезут в Россию.
Так называемый "департамент администрации" во временно оккупированном Крыму, отвечающий за исторические артефакты и объекты культуры на полуострове, издал приказ готовить музейные ценности к вывозу. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Во временно оккупированном Крыму так называемый "департамент администрации", отвечающий за исторические артефакты и объекты культуры на полуострове, издал приказ готовить музейные ценности к вывозу.
В письме "минкульта" в оккупированном Крыму в адрес руководителей музейных учреждений захваченного украинского полуострова это объясняется целью "эвакуации" имеющихся ценностей, но причины в документе не указываются.
В Центре обращают внимание, что, скорее всего, наиболее ценные экземпляры собираются перевезти из оккупированного Крыма в Россию.
Причины и места вероятного вывоза ценностей в документе не указывают, но существует высокий риск, что наиболее ценные экземпляры перевезут из Крыма на международно признанную территорию РФ
Отмечается, что в соответствующем письме, которое ЦНС получил в распоряжение, напрямую говорится о необходимости уточнить перечень "мест эвакуации ценностей" - на случай катастроф или военных действий.
На оккупированной Херсонщине россияне планируют запустить классы для подготовки "полицаев" - Центр нацсопротивления14 июня 2024, 18:41 • 12754 просмотра