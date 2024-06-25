Враг в Крыму усиливает тактику прикрытия своих группировок гражданскими: Спротыв раскрыл детали

Оккупанты целенаправленно идут на размещение военных объектов возле гражданских районов чтобы сдержать украинские удары, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Из-за частых и очень результативных действий Сил обороны Украины во временно оккупированном Крыму враг идет на циничные преступления. В конце концов для российских оккупантов это привычная практика. Речь идет о целенаправленном размещении военных объектов возле гражданских районов чтобы сдержать украинские удары - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что российская сторона систематически нарушает правила международного гуманитарного права, которые гласят, что "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них". Но прикрытие мирным населением – это о россии.

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"российские войска размещают военную технику в гражданских районах аннексированного Крыма с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Такая практика распространяется на все временно оккупированные территории Украины. В частности расположение своих военных в школах, больницах и других общественных заведениях", - указано в сообщении.