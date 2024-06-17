Киев • УНН
За последние два месяца Вооруженные силы Украины уничтожили около 15 российских систем противовоздушной обороны, включая дивизионы С-300, С-350 и С-400, десятки пусковых установок, более 15 радиолокационных станций и более 10 пунктов управления во временно оккупированном Крыму.
Во временно оккупированном Крыму за последние почти два месяца Силы обороны уничтожили около 15 систем ПВО. В частности, поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Об этом УНН сообщает со ссылкой на
СтратКом ВСУ подготовил инфографику поражений средств противовоздушной обороны российских оккупантов во временно оккупированном Крыму за последние два месяца.
Общее количество отдельно пораженных систем ПВО - около 15. В частности, поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления
Отмечается, что Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и приближают день освобождения украинского Крыма.
Генштаб: нанесен удар по вражескому дивизиону С-300 и двум дивизионам С-400 в Крыму, уничтожены два радара12 июня 2024, 10:44 • 28961 просмотр