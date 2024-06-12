Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ночью был нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому дивизиону С-300 и двум дивизионам С-400 во временно оккупированном Крыму, уничтожено два радара комплексов С-300 и С-400, по третьему радару информация уточняется, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

Как указали в Генштабе, Силы обороны Украины продолжают уничтожать ПВО рф во временно оккупированном Крыму.

Сегодня ночью наши войска снова атаковали российские зенитные ракетные комплексы, которые захватчики развернули на украинском полуострове. На этот раз нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. Подтверждено попадание в районах целей. В частности, по результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. По третьему радару информация уточняется - сообщили в Генштабе.

Кроме этого, как отмечается, "зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов рф".

"Дальше будет..." - отметили в Генштабе.

Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб