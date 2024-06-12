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Генштаб: завдано удару по ворожому дивізіону С-300 та двох дивізіонах С-400 у Криму, знищено два радари

Генштаб: завдано удару по ворожому дивізіону С-300 та двох дивізіонах С-400 у Криму, знищено два радари

Київ • УНН

 • 29804 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що вночі було завдано групового ракетного удару по одному ворожому дивізіону С-300 і двох дивізіонах С-400 в тимчасово окупованому Криму, знищено два радари комплексів С-300 та С-400, щодо третього радара інформація уточнюється.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що вночі було завдано групового ракетного удару по одному ворожому дивізіону С-300 і двох дивізіонах С-400 в тимчасово окупованому Криму, знищено два радари комплексів С-300 та С-400, щодо третього радара інформація уточнюється, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

Як вказали у Генштабі, Сили оборони України продовжують знищувати ППО рф в тимчасово окупованому Криму. 

Сьогодні вночі наші війська знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на українському півострові. Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей. Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється

- повідомили у Генштабі.

Окрім цього, як зазначається, "зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів рф".

"Далі буде…" - зазначили у Генштабі.

Сили оборони уразили ворожі ЗРК С-400 та С-300 в Криму - Генштаб10.06.24, 12:53 • 132120 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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