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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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В Криму Сили оборони уразили близько 15 систем ППО за майже два місяці

Київ • УНН

 • 87546 перегляди

За останні два місяці Збройні сили України знищили близько 15 російських систем протиповітряної оборони, включаючи дивізіони С-300, С-350 та С-400, десятки пускових установок, понад 15 радіолокаційних станцій та понад 10 пунктів управління в тимчасово окупованому Криму.

В Криму Сили оборони уразили близько 15 систем ППО за майже два місяці

В тимчасово окупованому Криму за останні майже два місяці Сили оборони знищили близько 15 систем ППО. Зокрема, уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Про це УНН повідомляє з посиланням на

СтратКом ЗСУ підготував інфографіку уражень засобів протиповітряної оборони російських окупантів в тимчасово окупованому Криму за останні два місяці.

Загальна кількість окремо уражених систем ППО - близько 15. Зокрема, уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищені десятки пускових установок зазначених систем, більш як 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що  Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму.

Генштаб: завдано удару по ворожому дивізіону С-300 та двох дивізіонах С-400 у Криму, знищено два радари12.06.24, 13:44 • 29813 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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