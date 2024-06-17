В Криму Сили оборони уразили близько 15 систем ППО за майже два місяці
Київ • УНН
За останні два місяці Збройні сили України знищили близько 15 російських систем протиповітряної оборони, включаючи дивізіони С-300, С-350 та С-400, десятки пускових установок, понад 15 радіолокаційних станцій та понад 10 пунктів управління в тимчасово окупованому Криму.
В тимчасово окупованому Криму за останні майже два місяці Сили оборони знищили близько 15 систем ППО. Зокрема, уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Про це УНН повідомляє з посиланням на
СтратКом ЗСУ підготував інфографіку уражень засобів протиповітряної оборони російських окупантів в тимчасово окупованому Криму за останні два місяці.
Загальна кількість окремо уражених систем ППО - близько 15. Зокрема, уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищені десятки пускових установок зазначених систем, більш як 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління
Зазначається, що Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму.
Генштаб: завдано удару по ворожому дивізіону С-300 та двох дивізіонах С-400 у Криму, знищено два радари12.06.24, 13:44 • 29813 переглядiв