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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У росії заявили про підвищений ризик війни з НАТО через польоти американських БПЛА над Чорним морем

Київ • УНН

 • 28624 перегляди

росія звинувачує США і НАТО у зростаючому втручанні у війну в Україні через збільшення активності безпілотників над Чорним морем, що підвищує ризики прямої конфронтації.

У росії заявили про підвищений ризик війни з НАТО через польоти американських БПЛА над Чорним морем

У росії заявили, що зростаюча активність американських безпілотників вказує на дедалі більшу залученість США і країн НАТО до війни на боці Києва. Про це йдеться у заяві міноборони рф, передає УНН.

Деталі 

Зокрема, у міноборони рф занепокоєні збільшенням активності стратегічних безпілотників США над Чорним морем. У Москві кажуть, що ці дрони нібито використовують для розвідки й наведення високоточної зброї, переданої ЗСУ.

Згідно із заявою міноборони рф, наростальна активність безпілотників нібито вказує на дедалі більшу залученість США і країн НАТО у війну на боці України.

Такі польоти кратно підвищують ймовірність інцидентів у повітряному просторі з літальними апаратами Повітряно-космічних сил Росії, що збільшує ризик прямої конфронтації альянсу з російською федерацією. Відповідальність за це нестимуть країни НАТО

- йдеться в заяві російського міністерства.

В Криму Сили оборони уразили близько 15 систем ППО за майже два місяці17.06.24, 15:55 • 87550 переглядiв

Також зазначається, що міністр оборони рф андрій бєлоусов доручив Генштабу Збройних сил рф  розробити пропозиції щодо оперативного реагування на "провокації" США, пов'язані з прольотами безпілотників над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо

У Центрі нацспротиву заявили, що російські окупанти цілеспрямовано розміщують військові об'єкти поблизу цивільних районів в окупованому Криму та на інших територіях України, щоб використовувати цивільне населення в якості живого щита.

Володимир Омельченко

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