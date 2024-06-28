У росії заявили про підвищений ризик війни з НАТО через польоти американських БПЛА над Чорним морем
Київ • УНН
росія звинувачує США і НАТО у зростаючому втручанні у війну в Україні через збільшення активності безпілотників над Чорним морем, що підвищує ризики прямої конфронтації.
У росії заявили, що зростаюча активність американських безпілотників вказує на дедалі більшу залученість США і країн НАТО до війни на боці Києва. Про це йдеться у заяві міноборони рф, передає УНН.
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Зокрема, у міноборони рф занепокоєні збільшенням активності стратегічних безпілотників США над Чорним морем. У Москві кажуть, що ці дрони нібито використовують для розвідки й наведення високоточної зброї, переданої ЗСУ.
Згідно із заявою міноборони рф, наростальна активність безпілотників нібито вказує на дедалі більшу залученість США і країн НАТО у війну на боці України.
Такі польоти кратно підвищують ймовірність інцидентів у повітряному просторі з літальними апаратами Повітряно-космічних сил Росії, що збільшує ризик прямої конфронтації альянсу з російською федерацією. Відповідальність за це нестимуть країни НАТО
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Також зазначається, що міністр оборони рф андрій бєлоусов доручив Генштабу Збройних сил рф розробити пропозиції щодо оперативного реагування на "провокації" США, пов'язані з прольотами безпілотників над акваторією Чорного моря.
Нагадаємо
У Центрі нацспротиву заявили, що російські окупанти цілеспрямовано розміщують військові об'єкти поблизу цивільних районів в окупованому Криму та на інших територіях України, щоб використовувати цивільне населення в якості живого щита.