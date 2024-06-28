Глава государства Владимир Зеленский и президент Словении Наташа Пирц Мусар в Киеве обсудили подготовку ко второму Саммиту мира. Как отметил Зеленский, Украина не хочет затягивать эту войну и необходимо как можно быстрее прийти к справедливому миру. Об этом сообщает УНН.

По словам Зеленского, он рассказал Мусару о работе по подготовке второго Саммита мира. Указал, что Украина готовит группы стран по пунктам Формулы мира.

"Мы должны вместе - все, кто действительно хочет мира, - разработать планы действий по всем аспектам безопасности, которые были нарушены Россией. Мы не хотим затягивать эту войну и должны как можно быстрее прийти к справедливому миру", - заявил Президент Украины.

Президента Словении прибыла в Киев. Вместе с Зеленским почтила память павших защитников и защитниц