Президента Словении прибыла в Киев. Вместе с Зеленским почтила память павших защитников и защитниц

Женщина погибла, попав под поезд в киевском метро. Движение поездов восстановлено час назад • 9328 просмотра

Второй раз за неделю: пассажир попал под поезд в метро Киева, есть изменения в работе подземки 2 часа назад • 12782 просмотра

Проезд к вокзалу в Киеве освободили после частичного блокирования, поезда курсируют по расписанию 3 часа назад • 12224 просмотра

К вокзалу в Киеве частично заблокировали проезд, отправку поездов придерживают 3 часа назад • 12863 просмотра