Президента Словении прибыла в Киев. Вместе с Зеленским почтила память павших защитников и защитниц
Киев • УНН
Президент Словении Наташа Пирц Мусар прибыла в Киев и вместе с Зеленским почтила память погибших украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с коллегой из Словении Наташей Пирц Мусар, которая прибыла в Киев, почтили память павших защитников и защитниц Украины. Об этом Зеленский сообщил в соцсети X, передает УНН.
Украина всегда будет помнить о каждом и каждой, кто отдал свою жизнь в боях, - она стала жизнью всего нашего государства. Почтили вместе с Президентом Словении Наташей Пирц Мусар память павших защитников и защитниц Украины. Вечная слава всем нашим героям
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