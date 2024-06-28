Президента Словенії прибула до Києва. Разом із Зеленським вшанувала пам’ять полеглих захисників і захисниць
Київ • УНН
Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар прибула до Києва та разом із Зеленським вшанувала пам'ять загиблих українських захисників.
Президент України Володимир Зеленський разом із колегою зі Словенії Наташею Пірц Мусар, яка прибула до Києва, вшанували пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Про це Зеленський повідомив у соцмережі X, передає УНН.
Україна завжди пам’ятатиме про кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях, – воно стало життям усієї нашої держави. Вшанували разом із Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Вічна слава всім нашим героям!
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