Президента Словенії прибула до Києва. Разом із Зеленським вшанувала пам’ять полеглих захисників і захисниць

Президент України Володимир Зеленський разом із колегою зі Словенії Наташею Пірц Мусар, яка прибула до Києва, вшанували пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Про це Зеленський повідомив у соцмережі X, передає УНН.

Україна завжди пам’ятатиме про кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях, – воно стало життям усієї нашої держави. Вшанували разом із Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Вічна слава всім нашим героям!