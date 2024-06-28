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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60384 перегляди

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Президента Словенії прибула до Києва. Разом із Зеленським вшанувала пам’ять полеглих захисників і захисниць

Київ • УНН

 • 26609 перегляди

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар прибула до Києва та разом із Зеленським вшанувала пам'ять загиблих українських захисників.

Президента Словенії прибула до Києва. Разом із Зеленським вшанувала пам’ять полеглих захисників і захисниць

Президент  України Володимир Зеленський разом із колегою зі Словенії Наташею Пірц Мусар, яка прибула до Києва, вшанували пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Про це Зеленський повідомив у соцмережі X, передає УНН.

Україна завжди пам’ятатиме про кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях, – воно стало життям усієї нашої держави. Вшанували разом із Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Вічна слава всім нашим героям!

-написав Зеленський.

Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії: говорили про фіналізацію тексту безпекової угоди27.06.24, 20:47 • 74302 перегляди

Тетяна Краєвська

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