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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії: говорили про фіналізацію тексту безпекової угоди

Київ • УНН

 • 74302 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словенії Голобом у Брюсселі, подякувавши Словенії за підтримку суверенітету України, оборонну допомогу та гуманітарні проекти, а також обговоривши подальші кроки для забезпечення справедливого миру для України.

Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії: говорили про фіналізацію тексту безпекової угоди

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Президент подякував Словенії за чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, допомогу в посиленні обороноздатності нашої держави та реалізацію гуманітарних проєктів в Україні.

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Зеленський відзначив участь Словенії в інавгураційному Саміті миру та її приєднання до Спільного комюніке. Лідери обговорили подальші кроки на шляху до забезпечення справедливого миру для України, залучення якнайбільшої кількості країн до підтримки Формули миру та протидію зусиллям рф зірвати її реалізацію.

Зеленський зустрівся із Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО: говорили про підготовку до Вашингтонського саміту27.06.24, 20:09 • 63126 переглядiв

Під час зустрічі також обговорили фіналізацію тексту двосторонньої безпекової угоди в межах Спільної декларації G7 про підтримку України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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