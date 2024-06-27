Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії: говорили про фіналізацію тексту безпекової угоди
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словенії Голобом у Брюсселі, подякувавши Словенії за підтримку суверенітету України, оборонну допомогу та гуманітарні проекти, а також обговоривши подальші кроки для забезпечення справедливого миру для України.
У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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Президент подякував Словенії за чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, допомогу в посиленні обороноздатності нашої держави та реалізацію гуманітарних проєктів в Україні.
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Під час зустрічі також обговорили фіналізацію тексту двосторонньої безпекової угоди в межах Спільної декларації G7 про підтримку України.