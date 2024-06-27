Новий президент Словаччини вперше зустрівся із Зеленським: про що говорили
Київ • УНН
Новий президент Словаччини Петер Пеллегріні зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС у Брюсселі, обговоривши свої плани візиту в Україну та запевнивши Зеленського у підтримці Словаччиною швидкого і справедливого миру для Києва.
Новообраний президент Словаччини Петер Пеллегріні, який лише цього місяця вступив на посаду, зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це пише УНН з посиланням на допис Пеллегріні.
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Зустріч відбулась на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі. За словами Пеллегріні, він із Зеленським провів "плідну добросусідську дискусію", під час якої згадали нещодавнє спільне засідання урядів України та Словаччини.
Обговорили мої плани щодо повноцінного візиту в Україну. Я запевнив свого українського колегу, що Словаччина бажає швидкого і справедливого миру для України
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Зустріч відбудеться за "закритими дверима".
Перед самітом НАТО: Зеленський відвідає Варшаву для зустрічі з Туском27.06.24, 17:42 • 26268 переглядiв