Зеленський у Брюсселі зустрінеться зі Столтенбергом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 27 червня 2024 року на зустрічі за зачиненими дверима.
У четвер, 27 червня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це пише УНН з посиланням на анонс Альянсу.
Деталі
У четвер, 27 червня 2024 року, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме Президента України Володимира Зеленського у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі
Окремо у відомстві підкреслили, що зустрічі проходитиме без представників ЗМІ.
Нагадаємо
Сьогодні, 27 червня, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Брюсселі.