В четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом пишет УНН со ссылкой на анонс Альянса.

Детали

В четверг, 27 июня 2024 года, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет Президента Украины Владимира Зеленского в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - говорится в заявлении НАТО.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что встречи будут проходить без представителей СМИ.

Напомним

Сегодня, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Брюсселе.