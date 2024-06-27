Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 27 июня 2024 года на встрече за закрытыми дверями.
В четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом пишет УНН со ссылкой на анонс Альянса.
Детали
В четверг, 27 июня 2024 года, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет Президента Украины Владимира Зеленского в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Отдельно в ведомстве подчеркнули, что встречи будут проходить без представителей СМИ.
Напомним
Сегодня, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Брюсселе.