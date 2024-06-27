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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Перед самітом НАТО: Зеленський відвідає Варшаву для зустрічі з Туском

Київ • УНН

 • 26268 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відвідає Варшаву, де зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском перед майбутнім самітом НАТО, щоб обговорити питання оборони України та шлях до членства в ЄС і НАТО.

Перед самітом НАТО: Зеленський відвідає Варшаву для зустрічі з Туском

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Варшаві до липневого саміту НАТО. Пише УНН із посиланням на сторінку польського прем’єра у мережі Х.

Деталі

Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський приїде до Польщі. Це підтвердив прем'єр-міністр Дональд Туск.

Європейський Союз зрозумів те, що поляки знають від початку цієї війни: захист України - це захист Європи. Ми домовилися з президентом Зеленським про виступ у Варшаві ще до саміту НАТО. 

– ідеться на Х-сторінці глави уряду Польщі.

Доповнення

У четвер, 27 червня, у Брюсселі Європейський Союз і Україна підписали угоду про гарантії безпеки. Документ підписали президент Зеленський і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель.

Нагадаємо

Зеленський хоче обговорити з лідерами ЄС наступні кроки на шляху до членства, вказує на терміновість обіцяної військової допомоги.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаПолітика
NATO
Європейський Союз
Варшава
Шарль Мішель
Брюссель
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна
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