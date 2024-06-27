Перед самітом НАТО: Зеленський відвідає Варшаву для зустрічі з Туском
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відвідає Варшаву, де зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском перед майбутнім самітом НАТО, щоб обговорити питання оборони України та шлях до членства в ЄС і НАТО.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Варшаві до липневого саміту НАТО. Пише УНН із посиланням на сторінку польського прем’єра у мережі Х.
Деталі
Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський приїде до Польщі. Це підтвердив прем'єр-міністр Дональд Туск.
Європейський Союз зрозумів те, що поляки знають від початку цієї війни: захист України - це захист Європи. Ми домовилися з президентом Зеленським про виступ у Варшаві ще до саміту НАТО.
Доповнення
У четвер, 27 червня, у Брюсселі Європейський Союз і Україна підписали угоду про гарантії безпеки. Документ підписали президент Зеленський і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель.
Нагадаємо
Зеленський хоче обговорити з лідерами ЄС наступні кроки на шляху до членства, вказує на терміновість обіцяної військової допомоги.