Президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву, где встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском перед предстоящим саммитом НАТО, чтобы обсудить вопросы обороны Украины и путь к членству в ЕС и НАТО.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Варшаве до июльского саммита НАТО. Пишет УНН со ссылкой на страницу польского премьера в сети Х.
Детали
Накануне саммита НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский приедет в Польшу. Это подтвердил премьер-министр Дональд Туск.
Европейский Союз понял то, что поляки знают с начала этой войны: защита Украины - это защита Европы. Мы договорились с президентом Зеленским о выступлении в Варшаве еще до саммита НАТО.
Дополнение
В четверг, 27 июня, в Брюсселе Европейский Союз и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ подписали президент Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Напомним,
Зеленский хочет обсудить с лидерами ЕС следующие шаги на пути к членству, указывает на срочность обещанной военной помощи.