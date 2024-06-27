Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Варшаве до июльского саммита НАТО. Пишет УНН со ссылкой на страницу польского премьера в сети Х.

Детали

Накануне саммита НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский приедет в Польшу. Это подтвердил премьер-министр Дональд Туск.

Европейский Союз понял то, что поляки знают с начала этой войны: защита Украины - это защита Европы. Мы договорились с президентом Зеленским о выступлении в Варшаве еще до саммита НАТО. - говорится на Х-странице главы правительства Польши.

Дополнение

В четверг, 27 июня, в Брюсселе Европейский Союз и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ подписали президент Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Напомним,

Зеленский хочет обсудить с лидерами ЕС следующие шаги на пути к членству, указывает на срочность обещанной военной помощи.