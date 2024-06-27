Новый президент Словакии впервые встретился с Зеленским: о чем говорили

Новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини, который только в этом месяце вступил в должность, встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Пеллегрини.

Детали

Встреча состоялась на полях саммита Европейского Союза в Брюсселе. По словам Пеллегрини, он с Зеленским провел "плодотворную добрососедскую дискуссию", во время которой вспомнили недавнее совместное заседание правительств Украины и Словакии.

Обсудили мои планы относительно полноценного визита в Украину. Я заверил своего украинского коллегу, что Словакия желает быстрого и справедливого мира для Украины - рассказал словацкий президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Встреча состоится за "закрытыми дверями".

Перед саммитом НАТО: Зеленский посетит Варшаву для встречи с Туском