Новый президент Словакии впервые встретился с Зеленским: о чем говорили
Киев • УНН
Новый президент Словакии Петер Пеллегрини встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе, обсудив свои планы визита в Украину и заверив Зеленского в поддержке Словакией быстрого и справедливого мира для Киева.
Новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини, который только в этом месяце вступил в должность, встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Пеллегрини.
Детали
Встреча состоялась на полях саммита Европейского Союза в Брюсселе. По словам Пеллегрини, он с Зеленским провел "плодотворную добрососедскую дискуссию", во время которой вспомнили недавнее совместное заседание правительств Украины и Словакии.
Обсудили мои планы относительно полноценного визита в Украину. Я заверил своего украинского коллегу, что Словакия желает быстрого и справедливого мира для Украины
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Встреча состоится за "закрытыми дверями".
Перед саммитом НАТО: Зеленский посетит Варшаву для встречи с Туском27 июня 2024, 14:42 • 14831 просмотр