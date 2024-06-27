В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Словении Робертом Голобом, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Президент поблагодарил Словению за четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, помощь в усилении обороноспособности нашего государства и реализацию гуманитарных проектов в Украине.

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Зеленский отметил участие Словении в инаугурационном Саммите мира и ее присоединение к Совместному коммюнике. Лидеры обсудили дальнейшие шаги на пути к обеспечению справедливого мира для Украины, привлечение как можно большего количества стран к поддержке Формулы мира и противодействие усилиям рф сорвать ее реализацию.

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Во время встречи также обсудили финализацию текста двустороннего соглашения по безопасности в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины.