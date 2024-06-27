Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с премьер-министром Словении Голобом в Брюсселе, поблагодарив Словению за поддержку суверенитета Украины, оборонную помощь и гуманитарные проекты, а также обсудив дальнейшие шаги для обеспечения справедливого мира для Украины.
В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Словении Робертом Голобом, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Президент поблагодарил Словению за четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, помощь в усилении обороноспособности нашего государства и реализацию гуманитарных проектов в Украине.
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