Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, говорили о подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО, передает УНН.

"Штаб-квартира НАТО. Провел встречу с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Ключевое внимание - подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО. Ожидаем решения по усилению роли Альянса в координации безопасности помощи и тренировок украинских военных, а также долгосрочных финансовых обязательств для стабильной поддержки Украины", - сообщил Зеленский.

Он также поблагодарил Йенса Столтенберга за усилия по консолидации поддержки Украины со стороны союзников, в частности усиление возможностей для защиты украинского неба.

Зеленский поздравил Рютте с утверждением на посту Генсека НАТО и ожидает продолжения совместной работы