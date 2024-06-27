Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Столтенбергом, чтобы обсудить подготовку к Вашингтонскому саммиту НАТО, ожидая решений по усилению роли НАТО в координации помощи в сфере безопасности, тренировок для украинских военных и долгосрочной финансовой поддержки Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, говорили о подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО, передает УНН.
"Штаб-квартира НАТО. Провел встречу с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Ключевое внимание - подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО. Ожидаем решения по усилению роли Альянса в координации безопасности помощи и тренировок украинских военных, а также долгосрочных финансовых обязательств для стабильной поддержки Украины", - сообщил Зеленский.
Он также поблагодарил Йенса Столтенберга за усилия по консолидации поддержки Украины со стороны союзников, в частности усиление возможностей для защиты украинского неба.
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