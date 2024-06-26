Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Марка Рютте с решением союзников назначить его следующим Генеральным секретарем НАТО и указал, что Киев рассчитывает на продолжение совместной работы после того, как Рютте официально займет должность, пишет УНН.

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"Поздравляю Марка Рютте с решением союзников назначить его следующим Генеральным секретарем НАТО. Когда в октябре к господину Рютте перейдет эта должность от Йенса Столтенберга, мы рассчитываем на продолжение нашей совместной работы по обеспечению защиты людей и свободы во всем нашем евроатлантическом сообществе", - отметил Зеленский в X.

Президент указал, что знает Марка Рютте "как принципиального и сильного лидера, который на протяжении последних лет неоднократно демонстрировал свою решимость и дальновидность".

"Пользуясь случаем, я также хочу поблагодарить господина Столтенберга за значительный вклад в укрепление НАТО в течение предыдущих десяти лет его пребывания в должности, а также за непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу", - указал Зеленский.

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