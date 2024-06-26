Зеленський привітав Рютте із затвердженням на посаді Генсека НАТО і очікує продовження спільної роботи
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський привітав Марка Рютте з призначенням на посаду наступного Генерального секретаря НАТО і висловив сподівання на продовження спільної роботи з ним для забезпечення захисту і свободи в євроатлантичному співтоваристві.
Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Рютте з рішенням союзників призначити його наступним Генеральним секретарем НАТО і вказав, що Київ розраховує на продовження спільної роботи після того, як Рютте офіційно обійме посаду, пише УНН.
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"Вітаю Марка Рютте з рішенням союзників призначити його наступним Генеральним секретарем НАТО. Коли в жовтні пан Рютте перебере цю посаду від Єнса Столтенберга, ми розраховуємо на продовження нашої спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій нашій євроатлантичній спільноті", - зазначив Зеленський у X.
Президент вказав, що знає Марка Рютте "як принципового та сильного лідера, який протягом останніх років неодноразово демонстрував свою рішучість і далекоглядність".
"Користуючись нагодою, я також хочу подякувати пану Столтенбергу за значний внесок у зміцнення НАТО протягом попередніх десяти років його перебування на посаді, а також за непохитну підтримку боротьби України за свободу", - вказав Зеленський.
Прем'єра Нідерландів Рютте призначили наступним Генсеком НАТО26.06.24, 11:31 • 16922 перегляди