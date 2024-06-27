Зеленський зустрівся із Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО: говорили про підготовку до Вашингтонського саміту
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Столтенбергом, щоб обговорити підготовку до Вашингтонського саміту НАТО, очікуючи рішень щодо посилення ролі НАТО в координації допомоги у сфері безпеки, тренувань для українських військових та довгострокової фінансової підтримки України.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, говорили про підготовку до Вашингтонського саміту НАТО, передає УНН.
"Штаб-квартира НАТО. Провів зустріч із Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Ключова увага – підготовці до Вашингтонського саміту НАТО. Очікуємо рішення щодо посилення ролі Альянсу в координації безпекової допомоги та тренувань українських військових, а також довгострокових фінансових зобов’язань для стабільної підтримки України", - повідомив Зеленський.
Він також подякував Єнсу Столтенбергу за зусилля з консолідації підтримки України з боку союзників, зокрема посилення можливостей для захисту українського неба.
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