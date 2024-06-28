Зеленський обговорив із президенткою Словенії підготовку до другого Саміту миру: "Ми не хочемо затягувати цю війну"
Київ • УНН
Зеленський обговорив з президенкою Словенії підготовку до другого Саміту миру, наголосивши на прагненні України якнайшвидше досягти справедливого миру без затягування війни.
Голова держави Володимир Зеленський і президентка Словенії Наташа Пірц Мусар у Києві обговорили підготовку до другого Саміту миру. Як наголосив Зеленський, Україна не хоче затягувати цю війну і необхідно якнайшвидше прийти до справедливого миру. Про це повідомляє УНН.
За словами Зеленського, він розповів Мусар про роботу з підготовки другого Саміту миру. Вказав, що Україна готує групи країн щодо пунктів Формули миру.
"Ми маємо разом – усі, хто справді хоче миру, – розробити плани дій щодо всіх безпекових аспектів, які були порушені росією. Ми не хочемо затягувати цю війну та маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру", - заявив Президент України.
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