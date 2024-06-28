Бурштынская теплоэлектростанция, расположенная в Ивано-Франковской области, серьезно повреждена вражескими ударами и не подлежит восстановлению. Об этом заявила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в эфире радио "Западный полюс", передает УНН.

"Около 12 ракетных атак было направлено на энергетический объект... Уже определенный период мы уже понимаем, что восстановлению Бурштынская ТЭС не подлежит, она очень сильно разрушена", - заявила Онищук.

Онищук рассказала, что с этой проблемой обращались к правительству.

По ее словам, из-за разрушения электростанции в Бурштыне и чтобы пройти отопительный период, городу уже согласовали выделение 6 котельных для социальных объектов и населения.

Напомним

В марте сообщалось, что на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС продолжаются работы по разборке завалов и ремонту оборудования после российских атак, которые негативно повлияли на энергосистему Украины.