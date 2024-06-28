Бурштинська ТЕС сильно зруйнована і відновленню не підлягає - ОВА
Київ • УНН
Бурштинська ТЕС в Івано-Франківській області зазнала значних пошкоджень внаслідок близько 12 ракетних ударів і не підлягає відновленню.
Бурштинська теплоелектростанція, що розташована в Івано-Франківській області, серйозно пошкоджена ворожими ударами і не підлягає відновленню. Про це заявила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук в ефірі радіо "Західний полюс", передає УНН.
"Близько 12 ракетних атак було спрямовано на енергетичний об’єкт… Вже певний період ми вже розуміємо, що відновленню Бурштинська ТЕС не підлягає, вона надзвичанйо сильно зруйнована", - заявила Оніщук.
Оніщук розповіла, що із цією проблемою звертались до уряду.
За її словами, через руйнування електростанції в Бурштині і щоб пройти опалювальний період, місту вже узгодили виділення 6 котелень для соціальних об'єктів та населення.
Нагадаємо
У березні повідомлялось, що на Бурштинській та Ладижинській ТЕС тривають роботи з розбирання завалів та ремонту обладнання після російських атак, які негативно вплинули на енергосистему України.