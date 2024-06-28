Украинские партизаны обнаружили место размещения большого количества вооружений, военной техники, системы С-400 и станции радиолокации на мысе Фиолент в Крыму. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Именно здесь рашисты хранят свои ракеты, торпеды, около 40 типов мин, а также различные боеприпасы к стрелковому оружию, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что это 17 арсенал Черноморского флота - основной тактический состав Севастопольской военно-морской базы.

Координаты: 44.520626, 33.482381

Расположение мест открытого хранения, бункеров и точек размещения ПВО, прикрывающих этот объект, определены и уже находятся в правильных руках, добавили партизаны.

Напомним

Во временно оккупированном Севастополе партизаны обнаружили подпольную станцию технического обслуживания, где российские оккупанты ремонтируют свою военную технику, в частности УРАЛы и Камазы.