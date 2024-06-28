Партизани виявили севастопольський морський комплекс зберігання та розгортання ракет та боєприпасів - "АТЕШ"
Київ • УНН
Українські партизани виявили великий військово-морський комплекс у Севастополі, який використовується російськими військами для зберігання ракет, торпед, мін і боєприпасів.
Українські партизани виявили місце розміщення великої кількості озброєнь, військової техніки, системи С-400 та станції радіолокації на мисі Фіолент у Криму. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
Саме тут рашисти зберігають свої ракети, торпеди, близько 40 типів мін, а також різні боєприпаси до стрілецької зброї,
Деталі
Зазначається, що це 17 арсенал Чорноморського флоту – основний тактичний склад Севастопольської військово-морської бази.
Координати: 44.520626, 33.482381
Розташування місць відкритого зберігання, бункерів та точок розміщення ППО, що прикривають цей об'єкт, визначені і вже знаходяться в правильних руках, додали партизани.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили підпільну станцію технічного обслуговування, де російські окупанти ремонтують свою військову техніку, зокрема УРАЛи та Камази.