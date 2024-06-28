Партизани виявили в Севастополі підпільну станцію обслуговування техніки окупантів - "АТЕШ"
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили підпільну станцію технічного обслуговування, де російські окупанти ремонтують свою військову техніку, зокрема УРАЛи та Камази.
У тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили підпільну станцію обслуговування техніки російських військових. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
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За інформацією партизанів, рашисти продовжують прикриватися цивільною інфраструктурою та ремонтують свою техніку, а зокрема УРАЛи та Камази на станції, розташованій по вулиці Шабліна 19.
"Агенти "АТЕШ" визначили, що на вказаному СТО буквально вирує робота.
За весь час спостереження фіксувалася черга з техніки окупантів. Нам вдалося впровадитись на цей об’єкт та залишити сюрпризи для кожного рашиста, який туди заїжджає. Кому що дісталось, дізнаєтеся після того, як поїдете на своїх коритах подалі від цивільної інфраструктури,
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російські війська перекинули військову техніку, в тому числі реактивні установки БМ-21 "Град", в Сімферопольський район окупованого Криму.