Во временно оккупированном Севастополе партизаны обнаружили подпольную станцию обслуживания техники российских военных. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

По информации партизан, рашисты продолжают прикрываться гражданской инфраструктурой и ремонтируют свою технику, а в частности УРАЛы и Камазы на станции, расположенной по улице Шаблина 19.

"Агенты "АТЕШ" определили, что на указанном СТО буквально бурлит работа.

За все время наблюдения фиксировалась очередь из техники оккупантов. Нам удалось внедриться на этот объект и оставить сюрпризы для каждого рашиста, который туда заезжает. Кому что досталось, узнаете после того, как поедете на своих корытах подальше от гражданской инфраструктуры, - сообщили в движении.

Напомним

российские войска перебросили военную технику, в том числе реактивные установки БМ-21 "Град", в Симферопольский район оккупированного Крыма.