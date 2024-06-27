27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

Сегодня, 27 июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня рыболовства. Событие было основано в 1984 году на Международной конференции по развитию и регулированию рыболовства в Риме, пишет УНН.

Рыболовство является одним из древнейших человеческих промыслов. Сейчас рыболовство является важным видом экономической деятельности во всем мире и обеспечивает значительные источники пищи и дохода для миллионов людей, особенно в развивающихся странах.

Ежегодный улов рыбы в мире колеблется в пределах 100 миллионов тонн. Каждый человек на планете каждый год съедает около 20 килограммов рыбы.

В то же время, сегодняшнее событие должно привлечь внимание к чрезмерному вылову, который, по мнению ученых, через 50 лет может привести к полному вымиранию нескольких важных промысловых видов рыбы.

В настоящее время примерно 30% мировых рыбных запасов вылавливается чрезмерно, а 60% вылавливается на максимально допустимых уровнях. Это нарушает естественный баланс и восстановление рыбных популяций. В частности, по оценкам специалистов, за последние 50 лет популяция атлантического тунца сократилась на 97%.

Любители тропических фруктов сегодня могут отпраздновать Международный день ананаса

Португальские мореплаватели в начале ХVI века с островов Карибского бассейна завезли ананасы в Африку и Индию, где они быстро прижились.

В Европе ананасы начали приобретать популярность в ХѴІІ веке, и долгое время были символом роскоши и гостеприимства.

По инициативе ООН с 2017 года 27 июня отмечается День микро-, малых и средних предприятий.

Согласно критериям Еврокомиссии микропредприятия имеют, как правило, менее 10 сотрудников и годовой оборот ниже 2 миллионов евро, малые предприятия - менее 50 сотрудников и годовой оборот ниже 10 миллионов евро, средние предприятия - менее 250 сотрудников и годовой оборот ниже 50 миллионов евро.

По оценкам экономистов, в мире к категории микро-, малых и средних предприятий относятся около 90% всех предприятий, в которых занято 70% всего трудоспособного населения. На них приходится около 50% мирового ВВП.

Еще сегодня можно отметить День рождения банкомата - 27 июня 1967 года в одном из британских банков было установлено первое в мире устройство для выдачи наличных денег.

Идея создать банкомат пришла в голову Джону Шепарду-Беррону, когда он пользовался автоматом по выдаче шоколадок.

Также сегодня можно отпраздновать День солнцезащитных очков.

Первые солнечные очки были созданы в XVII веке и были очень дорогими. Для их изготовления на стекла наносили особую краску, которая затемняла линзы. Через такую краску мало что можно было увидеть, поэтому очки были скорее модным аксессуаром, чем полезным приобретением.

Эскимосы надевали примитивный аналог, изготовленный из кости или дерева. Они были нужны охотникам, когда те отправлялись на охоту, чтобы не ослепнуть от белого снега.

Лучшими для защиты от солнца являются очки с пометкой UV400 - они задерживают 99% вредного облучения.

Поклонники мира микроорганизмов 27 июня могут присоединиться к празднованию Дня микробиома.

Микробиом - это сообщества бактерий, грибков и вирусов, которые встречаются повсюду, от нашего тела до почвы и воды.

Микробиом человека представляет собой триллионы микроорганизмов, в том числе бактерии, вирусы и грибы, которые живут в человеческом теле и на его поверхности. Каждый человек имеет свою уникальную микробиоту, которая формируется с рождения и до трех лет, а после этого постепенно меняется.

По церковному календарю сегодня День преподобного Самсона.

Мужчина родился в богатой семье, получил хорошее образование, но решил отойти от мирской жизни, принял монашеский постриг и поступил в монастырь в Константинополе.

Самсон помогал бедным и больным, и открыл в Константинополе больницу.

За свое смирение и верность Господу получил дар исцеления.

Именины 26 июня празднуют Семен, Владимир, Петр.