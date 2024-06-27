27 червня: Всесвітній день рибальства, Міжнародний день ананаса

Сьогодні, 27 червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня рибальства. Подія була започаткована у 1984 році на Міжнародній конференції з розвитку та регулювання риболовлі у Римі, пише УНН.

Рибальство є одним з найдавніших людських промислів. Нині рибальство є важливим видом економічної діяльності в усьому світі та забезпечує значні джерела їжі та доходу для мільйонів людей, особливо в країнах, що розвиваються.

Щорічний улов риби в світі коливається в межах 100 мільйонів тон. Кожна людина на планеті щороку з’їдає близько 20 кілограмів риби.

Водночас, сьогоднішня подія має привернути увагу до надмірного вилову, який, на думку науковців, через 50 років може призвести до повного вимирання декількох важливих промислових видів риби.

На даний час приблизно 30% світових рибних запасів виловлюється надмірно, а 60% виловлюється на максимально допустимих рівнях. Це порушує природний баланс і відновлення рибних популяцій. Зокрема, за оцінками фахівців, за останні 50 років популяція атлантичного тунця скоротилася на 97%.

Любителі тропічних фруктів сьогодні можуть відсвяткувати Міжнародний день ананаса

Португальські мореплавці на початку ХVІ століття з островів Карибського басейну завезли ананаси до Африки та Індії, де вони швидко прижилися.

У Європі ананаси почали набувати популярності у ХVІІ столітті, і тривалий час були символом розкоші та гостинності.

За ініціативи ООН з 2017 року 27 червня відзначається День мікро-, малих і середніх підприємств.

Згідно критеріїв Єврокомісії мікропідприємства мають, як правило, менше 10 співробітників і річний оборот нижче 2 мільйонів евро, малі підприємства - менше 50 співробітників і річний оборот нижче 10 мільйонів євро, середні підприємства - менш 250 співробітників і річний оборот нижче 50 мільйонів євро.

За оцінками економістів, у світі до категорії мікро-, малих і середніх підприємств належать близько 90% усіх підприємств, у яких зайнято 70% усього працездатного населення. На них припадає близько 50% світового ВВП.

Ще сьогодні можна відзначити День народження банкомата – 27 червня 1967 року в одному з британських банків був встановлений перший у світі пристрій для видачі готівки.

Ідея створити банкомат прийшла в голову Джону Шепарду-Беррону, коли він користувався автоматом з видачі шоколадок.

Також сьогодні можна відсвяткувати День сонцезахисних окулярів.

Перші сонячні окуляри були створені у XVII столітті та були дуже дорогими. Для їх виготовлення на скло наносили особливу фарбу, яка затемнювала лінзи. Через таку фарбу мало що можна було побачити, тому окуляри були скоріше модним аксесуаром, ніж корисним придбанням.

Ескімоси надягали примітивний аналог, виготовлений з кістки або дерева. Вони були потрібні мисливцям, коли ті вирушали полювати, щоб не осліпнути від білого снігу.

Найкращими для захисту від сонця є окуляри з позначкою UV400 – вони затримують 99% шкідливого опромінення.

Шанувальники світу мікроорганізмів 27 червня можуть долучитися до відзначення Дня мікробіома.

Мікробіом - це співтовариства бактерій, грибків і вірусів, які зустрічаються всюди, від нашого тіла до грунту і води.

Мікробіом людини являє собою трильйони мікроорганізмів, в тому числі бактерії, віруси та гриби, які живуть у людському тілі та на його поверхні. Кожна людина має свою унікальну мікробіоту, яка формується з народження і до трьох років, а після цього поступово змінюється.

За церковним календарем сьогодні День преподобного Самсона.

Чоловік народився у заможній родині, отримав гарну освіту, але вирішив відійти від мирського життя, прийняв чернечий постриг та вступив до монастиря у Константинополі.

Самсон допомагав бідним та хворим, і відкрив у Константинополі лікарню.

За свою смиренність та вірність Господу отримав дар зцілення.

Іменини 26 червня святкують Семен, Володимир, Петро.