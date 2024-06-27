27 червня: Всесвітній день рибальства, Міжнародний день ананаса

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59440 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 145297 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141005 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119142 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130801 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84175 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92491 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98525 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89574 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219029 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
32%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40664 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18030 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17652 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40725 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19195 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141005 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219029 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369481 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305100 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413507 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9672 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30145 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27121 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119142 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32289 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

27 червня: Всесвітній день рибальства, Міжнародний день ананаса

Київ • УНН

 • 111997 перегляди

Нині рибальство є важливим видом економічної діяльності в усьому світі та забезпечує значні джерела їжі та доходу для мільйонів людей, особливо в країнах, що розвиваються. Щорічний улов риби в світі коливається в межах 100 мільйонів тон. Кожна людина на планеті щороку з’їдає близько 20 кілограмів риби

27 червня: Всесвітній день рибальства, Міжнародний день ананаса

Сьогодні, 27 червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня рибальства. Подія була започаткована у 1984 році  на Міжнародній конференції з розвитку та регулювання риболовлі у Римі, пише УНН.

Рибальство є одним з найдавніших людських промислів. Нині рибальство є важливим видом економічної діяльності в усьому світі та забезпечує значні джерела їжі та доходу для мільйонів людей, особливо в країнах, що розвиваються.

Щорічний улов риби в світі коливається в межах 100 мільйонів тон. Кожна людина на планеті щороку з’їдає близько 20 кілограмів риби.

Водночас, сьогоднішня подія має привернути увагу до надмірного вилову, який, на думку науковців, через 50 років може призвести до повного вимирання декількох важливих промислових видів риби.

На даний час приблизно 30% світових рибних запасів виловлюється надмірно, а 60% виловлюється на максимально допустимих рівнях. Це порушує природний баланс і відновлення рибних популяцій. Зокрема, за оцінками фахівців, за останні 50 років популяція атлантичного тунця скоротилася на 97%.

Любителі тропічних фруктів сьогодні можуть відсвяткувати Міжнародний день ананаса

Португальські мореплавці на початку ХVІ століття з островів Карибського басейну завезли ананаси до Африки та Індії, де вони швидко прижилися.

У Європі ананаси почали набувати популярності у ХVІІ столітті, і тривалий час були символом розкоші та гостинності.

За ініціативи ООН з 2017 року 27 червня відзначається День мікро-, малих і середніх підприємств.

Згідно критеріїв Єврокомісії мікропідприємства мають, як правило, менше 10 співробітників і річний оборот нижче 2 мільйонів евро, малі підприємства - менше 50 співробітників і річний оборот нижче 10 мільйонів євро, середні підприємства - менш 250 співробітників і річний оборот нижче 50 мільйонів євро.

За оцінками економістів, у світі до категорії мікро-, малих і середніх підприємств належать близько 90% усіх підприємств, у яких зайнято 70% усього працездатного населення. На них припадає близько 50% світового ВВП.

Ще сьогодні можна відзначити День народження банкомата – 27 червня 1967 року в одному з британських банків був встановлений перший у світі пристрій для видачі готівки.

Ідея створити банкомат прийшла в голову Джону Шепарду-Беррону, коли він користувався автоматом з видачі шоколадок.

Також сьогодні можна відсвяткувати День сонцезахисних окулярів.

Перші сонячні окуляри були створені у XVII столітті та були дуже дорогими. Для їх виготовлення на скло наносили особливу фарбу, яка затемнювала лінзи. Через таку фарбу мало що можна було побачити, тому окуляри були скоріше модним аксесуаром, ніж корисним придбанням.

Ескімоси надягали примітивний аналог, виготовлений з кістки або дерева. Вони були потрібні мисливцям, коли ті вирушали полювати, щоб не осліпнути від білого снігу.

Найкращими для захисту від сонця є окуляри з позначкою UV400 – вони затримують 99% шкідливого опромінення.

Шанувальники світу мікроорганізмів 27 червня можуть долучитися до відзначення Дня мікробіома.

Мікробіом - це співтовариства бактерій, грибків і вірусів, які зустрічаються всюди, від нашого тіла до грунту і води.

Мікробіом людини являє собою трильйони мікроорганізмів, в тому числі бактерії, віруси та гриби, які живуть у людському тілі та на його поверхні. Кожна людина має свою унікальну мікробіоту, яка формується з народження і до трьох років, а після цього поступово змінюється.

За церковним календарем сьогодні День преподобного Самсона.

Чоловік народився у заможній родині, отримав гарну освіту, але вирішив відійти від мирського життя, прийняв чернечий постриг та вступив до монастиря у Константинополі.

Самсон допомагав бідним та хворим, і відкрив у Константинополі лікарню.

За свою смиренність та вірність Господу отримав дар зцілення.

Іменини 26 червня святкують Семен, Володимир, Петро.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
Європейська комісія
Рим
Організація Об'єднаних Націй
Атлантичний океан
Індія
Африка
Європа
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45