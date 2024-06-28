Владимир Зеленский сказал, что все работают над тем, чтобы предстоящий юбилейный саммит НАТО был успешным. Украина рассматривает возможность участия в нескольких платформах, включая Коалицию противовоздушной обороны "Патриот". Также Украина стремится получить сильный документ с гарантами безопасности на пути к членству в Альянсе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас все работают, чтобы юбилейный саммит НАТО был успешным. Украина рассматривает участие в нескольких платформах саммита НАТО, в том числе и в платформе коалиции ПВО Patriot.
Об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, передает УНН.
Детали
Сейчас все работают, чтобы юбилейный саммит НАТО был успешным. Успешным для всех. Мы рассматриваем участие в нескольких платформах в рамках юбилейного саммита НАТО. В платформе коалиции ПВО Patriot и так далее. Это заседание обязательно будет. И мы работаем над результатом, как я уже говорил, над результатом по соответствующему количеству систем Patriot для Украины. Это первое. Второе - серьезный пакет по поддержке наших военных. Над этим тоже работаем. Третье - заседание всех гарантов безопасности, всех тех, кто, пока мы на пути в НАТО, является гарантом с мощным документом с Украиной. Будет соответствующее заседание и посмотрим, какие будут результаты
Он анонсировал еще одно заседание заседания Совета Украина-НАТО, где ожидается сильный документ.
Напомним,
Глава государства Владимир Зеленский и президент Словении Наташа Пирц Мусар в Киеве обсудили подготовку ко второму Саммиту мира. Как отметил Зеленский, Украина не хочет затягивать эту войну и необходимо как можно быстрее прийти к справедливому миру.