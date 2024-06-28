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Зеленський: “зараз усі працюють, щоб ювілейний саміт НАТО був успішним”

Київ • УНН

 • 28632 перегляди

Володимир Зеленський сказав, що всі працюють над тим, щоб майбутній ювілейний саміт НАТО був успішним. Україна розглядає можливість участі в декількох платформах, включаючи Коаліцію протиповітряної оборони "Патріот". Також Україна прагне отримати сильний документ з гарантами безпеки на шляху до членства в Альянсі.

Зеленський: “зараз усі працюють, щоб ювілейний саміт НАТО був успішним”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз усі працюють, щоб ювілейний саміт НАТО був успішним. Україна розглядає участь у кількох платформах саміту НАТО, зокрема і у платформі коаліції ППО Patriot.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з президентом Словенії Наташею Пірц Мусар, передає УНН.

Деталі

Зараз усі працюють, щоб ювілейний саміт НАТО був успішним. Успішним для всіх. Ми розглядаємо участь в кількох платформах у рамках евілейного саміту НАТО. У платформі коаліції ППО Patriot тощо. Це засідання обов'язково буде. І ми працюємо над результатом, як я вже казав, над результатом щодо відповідної кількості систем Patriot для України. Це перше. Друге - серйозний пакет щодо підтримки наших військових. Над цим теж працюємо. Третє - засідання всіх гарантів безпеки, всіх тих, хто, поки ми на шляху до НАТО, є гарантом з потужним документом з Україною. Буде відповідне засідання і подивимося, які будуть результати

- сказав Зеленський.

Він анонсував ще одне засідання засідання Ради Україна-НАТО, де очікується сильний документ.

Нагадаємо

Голова держави Володимир Зеленський і президентка Словенії Наташа Пірц Мусар у Києві обговорили підготовку до другого Саміту миру. Як наголосив Зеленський, Україна не хоче затягувати цю війну і необхідно якнайшвидше прийти до справедливого миру. 

Павло Башинський

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