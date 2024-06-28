Зеленський: “зараз усі працюють, щоб ювілейний саміт НАТО був успішним”
Київ • УНН
Володимир Зеленський сказав, що всі працюють над тим, щоб майбутній ювілейний саміт НАТО був успішним. Україна розглядає можливість участі в декількох платформах, включаючи Коаліцію протиповітряної оборони "Патріот". Також Україна прагне отримати сильний документ з гарантами безпеки на шляху до членства в Альянсі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз усі працюють, щоб ювілейний саміт НАТО був успішним. Україна розглядає участь у кількох платформах саміту НАТО, зокрема і у платформі коаліції ППО Patriot.
Про це Зеленський заявив під час зустрічі з президентом Словенії Наташею Пірц Мусар, передає УНН.
Деталі
Зараз усі працюють, щоб ювілейний саміт НАТО був успішним. Успішним для всіх. Ми розглядаємо участь в кількох платформах у рамках евілейного саміту НАТО. У платформі коаліції ППО Patriot тощо. Це засідання обов'язково буде. І ми працюємо над результатом, як я вже казав, над результатом щодо відповідної кількості систем Patriot для України. Це перше. Друге - серйозний пакет щодо підтримки наших військових. Над цим теж працюємо. Третє - засідання всіх гарантів безпеки, всіх тих, хто, поки ми на шляху до НАТО, є гарантом з потужним документом з Україною. Буде відповідне засідання і подивимося, які будуть результати
Він анонсував ще одне засідання засідання Ради Україна-НАТО, де очікується сильний документ.
Нагадаємо
Голова держави Володимир Зеленський і президентка Словенії Наташа Пірц Мусар у Києві обговорили підготовку до другого Саміту миру. Як наголосив Зеленський, Україна не хоче затягувати цю війну і необхідно якнайшвидше прийти до справедливого миру.