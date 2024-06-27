Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

Киев • УНН
Во время дистанционного экзамена по психологии в Университете Рединга ответы, сгенерированные искусственным интеллектом ChatGPT смогли обмануть преподавателей. Некоторые были оценены лучше, чем средние ответы реальных студентов.
Представители Университета Рединга, Великобритания, отправили искусственный интеллект сдавать экзамены и, с помощью автоматически сгенерированных ответов, сумели обмануть преподавателей во время дистанционного экзамена. Пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Британские исследователи из Университета Рединга использовали бот ChatGPT - одно из ведущих приложений, использующих искусственный интеллект, - во время экзаменов по психологии для желающих получить степень бакалавра в этом же университете.
Отмечается, что в данном экзамене участвовали 33 фальшивых студента; экзаменаторам об этом было неизвестно. Как оказалось, 94% присланных ответов ИИ были приняты без проблем.
Более того, - преподаватели обнаружили, что ответы чат-бота GPT лучше среднего ответа реального ученика в 83% случаев. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что приложения ИИ, такие как ChatGPT, затрудняют дистанционное тестирование учебных заведений.
А это уже ставит под угрозу академическую добропорядочность, поэтому результаты исследования оценили как "чрезвычайно тревожные".
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