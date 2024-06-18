Консорциум союзников по НАТО пообещал инвестировать в технологии, которые укрепят оборону Альянса. Инвестирование получат четыре европейские технологические компании, - идет речь о разработках в области искусственного интеллекта, робототехники и космических технологий, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Инновационный фонд НАТО, созданный летом 2022 года после вторжения россии в Украину и поддерживаемый 24-мя из 32 стран-членов НАТО, включая Финляндию и Швецию, объявил о финансировании четырех европейских технологических компаний. Заявлено, что это первый раунд инвестиций, средства будут направлены в область разработки искусственного интеллекта, робототехники и космических технологий.

Компании, которые получат финансирование от инвестфонда НАТО: Fractil (Лондон), производитель компьютерных чипов для ускорения больших языковых моделей, таких как GPT;

Arx Robotics (Германия), разработчик беспилотных роботов с возможностями от подъема тяжестей до наблюдения;

Ecomat (Великобритания), производитель легких материалов для автомобилей;

Spaceforce (Уэльс), компания, занимающаяся разработкой полупроводников в условиях микрогравитации и вакуума на орбите.

Напомним

Маск угрожает запретить устройства Apple из-за интеграции искусственного интеллекта компанией.