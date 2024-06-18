Киев • УНН
НАТО инвестирует 1,1 миллиарда долларов в искусственный интеллект, робототехнику и космические технологии четырех европейских компаний для укрепления обороноспособности Альянса.
Консорциум союзников по НАТО пообещал инвестировать в технологии, которые укрепят оборону Альянса. Инвестирование получат четыре европейские технологические компании, - идет речь о разработках в области искусственного интеллекта, робототехники и космических технологий, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Инновационный фонд НАТО, созданный летом 2022 года после вторжения россии в Украину и поддерживаемый 24-мя из 32 стран-членов НАТО, включая Финляндию и Швецию, объявил о финансировании четырех европейских технологических компаний. Заявлено, что это первый раунд инвестиций, средства будут направлены в область разработки искусственного интеллекта, робототехники и космических технологий.
Компании, которые получат финансирование от инвестфонда НАТО: Fractil (Лондон), производитель компьютерных чипов для ускорения больших языковых моделей, таких как GPT;
Arx Robotics (Германия), разработчик беспилотных роботов с возможностями от подъема тяжестей до наблюдения;
Ecomat (Великобритания), производитель легких материалов для автомобилей;
Spaceforce (Уэльс), компания, занимающаяся разработкой полупроводников в условиях микрогравитации и вакуума на орбите.
Напомним
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